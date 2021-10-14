Бобруйчанки о том, почему решили вакцинироваться от COVID-19, как перенесли первую прививку и об обязательном масочном режиме

В среду, 13 октября, в преддверии Дня матери в общежитии ЖРЭУ Первомайского района города Бобруйска на ул. Ульяновской, 106 прошла выездная вакцинация против COVID-19. Желающих прививали с 17:00 до 18:30. С собой нужно было иметь только паспорт. На выбор граждан было представлено две вакцины: российская «Спутник V» и китайская «Vero Cell».

Корреспондент «БЖ» пообщался с бобруйчанками, которые решили вакцинироваться, мы спросили у них о самочувствии после первой прививки и об их отношении к обязательному масочному режиму и социальному дистанцированию.

Елена ШАМШУР:

Почему вы решили привиться?

– У меня есть двое детей. Хочется перестраховаться - защитить себя и их, хочу продолжать жить счастливо и планирую дождаться внуков. Сегодня я сделала свою первую прививку – выбрала вакцину «Спутник V». Считаю, что коллективный иммунитет поможет победить четвертую волну COVID-19.

Как вы относитесь к введению обязательного масочного режима? Каковы ваши наблюдения в этом плане в обществе?

– Я обычно хожу пешком, но заметила, что больше людей начали носить маски и соблюдать соцдистанцию. Я думаю, если ввели такую меру, то она обязательна и должна соблюдаться всеми без исключений. Даже если начнут штрафовать, я считаю, это будет правильно.

Кто-то уже болел коронавирусом из вашего окружения? Что вы делаете, чтобы не заразиться?

– У меня на работе сильно болела коллега. Чтобы не заразиться, в первую очередь ношу маску. Пью чай с лимоном, имбирем, часто мою руки, стираю одежду и постоянно пользуюсь антисептиками.

Уже прошло около получаса после того, как вы привились. Как ваши первые ощущения?

– Пока хорошо. И я думаю, что будет также.

Елена ТОЛСТИК:

Какую по счету прививку от COVID-19 вы делаете сегодня?

– У меня это уже вторая. Сделала выбор в пользу российской вакцины «Спутник V».

Как чувствовали себя после первого компонента «Спутник V»?

– В принципе хорошо. Небольшая температура (37,2) была. В остальном все спокойно. Никаких других побочных эффектов не было.

С какой целью вы привились?

– Конечно, чтобы обезопасить себя и своих близких.

Какие меры вы предпринимаете для профилактики COVID-19?

– В магазины хожу в маске, так же и езжу в общественном транспорте. На работе у нас масочный режим.

А что думаете об обязательном масочном режиме и социальном дистанцировании?

– ­­Отношусь к этому спокойно: это обязательно, поэтому раз ввели – значит носим!

Каковы ваши личные наблюдения? Сейчас соблюдаются гражданами эти требования?

– Да, люди носят маски и стоят в очередях через 1-1,5 метра. Большинство бобруйчан надевает маски при входе в автобусы, в общественных местах тоже носят. Заметила, что молодежь стала более сознательна в этом плане.

Юлия ДАЙНЕКО:

Почему вы сегодня вакцинировались? Делали сегодня первую прививку или вторую?

– Делала первую. Коронавирусом я еще не болела и не желаю заболеть. Хочу защититься. Все-таки это мое здоровье. И мой отец сделал прививку: две дозы прошли хорошо, он доволен. Нам всем в семье советовал сделать. Считаю, что вакцинация – это только польза. Если люди будут прививаться, это только плюс.

Среди вашего окружения уже кто-то болел?

– Мать переболела. Она не привита и лежала в больнице. После того как она перенесла эту болезнь, хочет сделать прививку, но пока медицинские рекомендации не позволяют.

В Беларуси обязательный масочный режим и социальное дистанцирование. Как вы к этому относитесь?

– Я отношусь к этому нормально. Иногда, бывает, сама маску забываю, но стараюсь постоянно носить ее с собой и надевать. Особенно в общественных местах. Обязательно обрабатываю руки. Я думаю, что это только к лучшему и на пользу.

Чтобы защититься от коронавируса вы только руки обрабатываете или еще что-то делаете?

– Маска, обработка рук, стирка одежды – мои основные меры профилактики. Спреем комнату дома опрыскиваем. Переживаем, чтобы не заболеть. Это меры безопасности и они должны соблюдаться.

Наблюдаете ли вы большую осознанность граждан после введения этих мер?

– Заметно больше стало ходить людей в масках. Особенно в магазинах. Я сегодня пошла за продуктами, но забыла маску – меня не пустили в магазин. Пошла в аптеку и купила. Это стандартные меры безопасности. Считаю, это правильно потому что в стране много заболевших людей.

Валентина УРОД:

Вы сегодня сделали вторую прививку. А как чувствовали себя после первой? Были какие-то побочные реакции организма?

– Да, это мой второй компонент. После первого была маленькая температурка – всего лишь 37,4. А так вообще прекрасно чувствовала.

Что вы делаете, чтобы защитить себя и свое окружение?

– Ношу медицинскую маску, мою руки, обрабатываю их антисептиком время от времени.

Что думаете об обязательном ношении масок и соблюдении социального дистанцирования в общественных местах?

– Я считаю, если такую меру профилактики приняли, значит так надо. Просто так не внесли бы.

Каковы ваши наблюдения? Изменилось ли что-то после введения этих требований?

­– Стало больше осознанных граждан. Хожу в магазин и вижу, что все в медицинских масках. Если сравнивать с первой волной COVID-19, кажется, тогда носили их не так много людей, как сегодня.

Болели ли этим вирусом коллеги на работе?

– Однозначно да. Мы работаем с людьми. Многие болели. Может даже меня первая прививка спасла.

А ваши коллеги были привиты?

– Нет. Это я знаю на сто процентов, к тому же они ходили без масок, может, поэтому и заразились.