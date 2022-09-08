Бобруйчанки не могут поделить грядки. Отвечают юристы

Раиса Семенова спрашивает: «Мы с сестрой унаследовали дом в дерене и земельный участок. Я обрабатываю земельный участок, у меня там грядки, огород, малина. Я построила беседку и сарай. А сестра живет в другом городе, редко приезжает, вырезает малину, ругается, говорит, что это ее грядки. Как можно защитить свои права?»

Отвечает адвокат специализированной юридической консультации по гражданским и экономическим делам Бобруйска «Цивилист» Ольга Маевская:

– В соответствии с требованиями законодательства каждый землепользователь имеет право самостоятельно осуществлять свою деятельность. Во избежание споров о части земельного участка, которым будет пользоваться каждая из сторон, можно обратиться в суд с требованием об определении порядка пользования землей. Специалисты предложат возможные варианты. При обращении в суд необходимо выбрать один из них и обосновать суду целесообразность его выбора. При выборе варианта суд учитывает сложившийся порядок пользования, наличие насаждений каждой из сторон. При этом вариант определения порядка пользования земельным участком может предусматривать и наличие двора общего пользования – небольшой части земельного участка, которую будут задействовать все землепользователи вместе (например, общий въезд). При смене собственников дома установленный порядок пользования по их требованию может быть изменен.