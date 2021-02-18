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Общество

Бобруйчанке вручили орден Матери

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Бобруйчанке вручили орден Матери

Тренеру-преподавателю детско-юношеской спортивной школы №1 Валентине Казимирович в торжественной обстановке вручили орден Матери. Заботливая и любящая мама воспитывает 5 детей. В их семье главное – доверие, доброжелательность и уважении друг к другу. Валентина Ивановна по своему примеру прививает детям любовь к спорту.

С получением высокой награды Валентину Казимирович поздравил управляющий делами администрации Первомайского района Бобруйска Александр Одиноченко, пожелав маме и ее деткам здоровья, успехов, благополучия. К его словам присоединились и коллеги Валентины Ивановны. «Носи орден Матери и гордись», – прозвучало среди других искренних пожеланий.

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