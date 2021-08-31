Бобруйчанке повредили балкон во время капремонта дома. Как исправили ситуацию?

Во время капитального ремонта дома на улице Октябрьской, 123, его жительница Галина Шардыка испытала большие неудобства. Здесь меняли балконы. Когда стали ремонтировать пятый этаж, сверху к ней, на третий, стали падать камни и мусор, поцарапалась краска на перилах балкона, повредились конструкции для сушки белья. Пожилая женщина проживает одна. У нее проблемы со здоровьем. Убрать балкон ей было некому, и пользоваться им она попросту не могла. Пенсионер позвонила на горячую линию администрации Ленинского района, которая посодействовала в решении ее проблемы.

К Галине Ивановне пришли молодые активисты – Артем Шевкунов, первый секретарь Ленинского РК ОО БРСМ, и специалист Анастасия Пась. Благодаря их сплоченной работе и энтузиазму на балконе был наведен порядок: его покрасили, убрали мусор и постелили линолеум. К слову, краску и линолеум предоставило ОАО «Славянка», где Галина Шардыка отработала 40 лет в раскройном цехе. Восстановили ей и крепления для белья.

– Я очень благодарна всем, кто мне помог. Спасибо большое за содействие, участие и неравнодушие, – говорит бобруйчанка. Однако еще одна проблема так и осталась не решена: в потолке комнаты в углу после ремонта дома образовалась щель, которую необходимо заделать. В ЖЭУ-2 нам ответили, что возьмут эту ситуацию на контроль и помогут в решении данного вопроса