Бобруйчанке надоела веселая компания у подъезда. Отвечает участковый

В редакцию обратилась Елена Викторовна. Она живет на первом этаже, и вот уже несколько дней ей мешает спать компания на лавочке у подъезда. Пережить холодный февраль им помогают внушительные порции горячительного. «Что делать, если распивают около подъезда и шумят?» – интересуется бобруйчанка.

На вопрос отвечает начальник отделения охраны правопорядка и профилактики отдела милиции Первомайского района Бобруйска УВД старший лейтенант милиции Дмитрий Котов:

– Очень часто в милицию поступают сообщения о распитии спиртных напитков около подъездов и в них, о шуме. Уважаемые граждане, помните, что за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, за потребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в общественном месте либо за появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения наступает административная ответственность в виде штрафа в размере до восьми базовых величин. А за шум в общественном месте (согласно статье 19.1. Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь), оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу, предусмотрено наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин, или общественные работы, или административный арест.