Бобруйчанка заключена под стражу. Она превысила служебные полномочия

Прокуратура Могилевской области санкционировала применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 41-летней жительницы Бобруйска В. – ей инкриминировано превышение служебных полномочий из корыстной и иной личной заинтересованности.

Согласно материалам уголовного дела В., учредитель и директор коммерческой компании, организовала приобретение плодовоовощной продукции на различных предприятиях. После чего реализовала такую продукцию в государственные учреждения образования и здравоохранения с торговой надбавкой, которая превышала установленный в законодательстве размер.

Действиями подозреваемой причинен ущерб госструктурам и областному бюджету в крупном размере, а также существенный вред государственным и общественным интересам.

Предварительное расследование по уголовному делу ведет управление Следственного комитета Республики Беларусь по Могилевской области.

Прокурор санкционировал избрание названной меры пресечения с учетом обстоятельств преступления и тяжести наступивших последствий.

Служба информации

прокуратуры Могилевской области