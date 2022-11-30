Бобруйчанка вошла в состав Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России

26 ноября в Бресте состоялось десятое заседание Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России. Подробнее об этом рассказала Елена Роботень, член Молодежного парламента при Бобруйском городском Совете депутатов, член Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Республики Беларусь, член Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы, связанные с формированием нового состава Молодежной палаты. В 2022 году истек срок полномочий состава Молодежной палаты, деятельность которого велась с 2020 года. В связи с этим палатами Национального собрания Рес­публики Беларусь и палатами Федерального Собрания Российской Федерации делегирован новый состав Молодежной палаты при Парламентском Собрании.

Мероприятие прошло на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-­герой». Члены Молодежной палаты возложили цветы к вечному огню и почтили память защитников Отечества, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками, минутой молчания.

В рамках визита членов Молодежной палаты в Брест были проведены интерактивные мероприятия по формированию социальных связей и командообразованию, обучающие семинары по разработке перспективных планов и постановке задач, встречи с депутатами Парламентского Собрания с обсуждением приоритетных направлений деятельности по вовлечению молодого поколения в процесс строительства Союзного государства.

Педагог-организатор средней школы №28 Бобруйска Елена Роботень вошла в состав комиссии Молодежной палаты по вопросам туризма и экологии.

Информация! Молодежная палата формируется путем делегирования 40 представителей палатами парламентов государств-­участников Союзного государства, из которых 20 являются гражданами Беларуси и 20 – гражданами России. В состав Молодежной палаты входят депутаты законодательных (представительных) органов всех уровней, представители молодежных парламентов, молодежных отделений политических партий и организаций, молодежных движений, организаций и общественных объединений.

Подготовил Виктор ЧАБАН.