Бобруйчанка Вера Хващинская завоевала «золото» на чемпионате Беларуси по шашкам-64

В Минске прошли чемпионаты Беларуси по шашкам-64 среди мужчин и женщин. Соревнования проводились по швейцарской системе в 9 туров.

Чемпионкой страны по итогам женского турнира стала бобруйчанка Вера Хващинская, набравшая 13 очков. В 9 турах она одержала 4 победы и 5 партий сыграла вничью. Второе и третье места заняли минчанки Полина Петрусева (13 очков) и Дарья Федорович (12).