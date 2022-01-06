Бобруйчанка Вера Хващинская завоевала право выступить в высшей лиге чемпионата Беларуси по шашкам-64 среди мужчин

В Минске прошли чемпионаты Беларуси по шашкам-64 в первой лиге среди мужчин и женщин. Турниры проводились по швейцарской системе в 9 туров у мужчин и в 7 туров у женщин. Игроки, занявшие по итогам соревнований 1-4 места, получают право играть в высшей лиге.

В мужском турнире первой лиги в числе 28 игроков выступила международный гроссмейстер Вера Хващинская из Бобруйска. Напомним, в прошлом году она стала чемпионкой Беларуси в высшей лиге среди женщин. В 9 турах первой лиги мужского чемпионата бобруйчанка выиграла 7 матчей, 2 свела вничью и с 16 очками заняла первое место в турнире. Соответственно Вера Хващинская стала обладательницей путевки в высшую лигу мужского чемпионата Беларуси.