Бобруйчанка Вера Хващинская занимает третью строчку мирового рейтинга в шашках-64

Международная федерация шашек (IDF) опубликовала мировой рейтинг игроков (шашки-64) по итогам 2020 года.

В женском рейтинге лучшая из белорусок Вера Хващинская (Бобруйск) занимает третью позицию. На первой - россиянка Жанна Булеева (Саршаева), чемпионка мира 2017 года.

В десятке лучших еще две белоруски: пятое место занимает Яна Якубович (Минск), восьмое - Дарья Федорович (Минск).