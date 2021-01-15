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Общество

Бобруйчанка Вера Хващинская занимает третью строчку мирового рейтинга в шашках-64

mogilevnews 35 0

Бобруйчанка Вера Хващинская занимает третью строчку мирового рейтинга в шашках-64

Международная федерация шашек (IDF) опубликовала мировой рейтинг игроков (шашки-64) по итогам 2020 года.

В женском рейтинге лучшая из белорусок Вера Хващинская (Бобруйск) занимает третью позицию. На первой - россиянка Жанна Булеева (Саршаева), чемпионка мира 2017 года.

В десятке лучших еще две белоруски: пятое место занимает Яна Якубович (Минск), восьмое - Дарья Федорович (Минск).

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