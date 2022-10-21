Бобруйчанка Вера Хващинская стала призером чемпионата мира по шашкам-64

В Кобулети (Грузия) прошел чемпионат мира по шашкам-64 среди мужчин и женщин. Они состязались в турнирах по классической, быстрой и молниеносной игре. В соревнованиях приняли участие представители 19 стран.

На счету белорусской сборной 6 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые награды. Призером чемпионата мира стала бобруйчанка Вера Хващинская. Она завоевала серебряную медаль в турнире по быстрой игре и бронзовую — по молниеносной.

mogilevnews.by