Бобруйчанка Вера Хващинская стала обладательницей золотых медалей в составе команды на чемпионате мира по шашкам-64
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В поселке Кранево (Болгария) состоялся командный чемпионат мира по шашкам-64. Соревнования проводились раздельно среди мужских и женских команд в двух дисциплинах: классическая и молниеносная игра.
В обеих дисциплинах женская команда Беларуси в составе бобруйчанки Веры Хващинской и минчанки Виктории Николаевой заняла первое место и стала чемпионом мира. Второе место в двух дисциплинах заняли россиянки, на третьем месте сборная Казахстана.
Мужская команда Беларуси как в классической, так и в молниеносной игре заняла второе место вслед за россиянами.
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