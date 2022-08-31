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Бобруйчанка Вера Хващинская стала обладательницей золотых медалей в составе команды на чемпионате мира по шашкам-64

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Бобруйчанка Вера Хващинская стала обладательницей золотых медалей в составе команды на чемпионате мира по шашкам-64

В поселке Кранево (Болгария) состоялся командный чемпионат мира по шашкам-64. Соревнования проводились  раздельно среди мужских и женских команд в двух дисциплинах: классическая и молниеносная игра.

В обеих дисциплинах женская команда Беларуси в составе бобруйчанки Веры Хващинской и минчанки Виктории Николаевой заняла первое место и стала чемпионом мира. Второе место в двух дисциплинах заняли россиянки, на третьем месте сборная Казахстана.

Мужская команда Беларуси как в классической, так и в молниеносной игре заняла второе место вслед за россиянами.

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