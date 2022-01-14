Бобруйчанка, Варвара Полякова, вошла в четверку представителей Могилевской области в Чемпионате Республики по шахматам

В Минске стартовали чемпионаты Беларуси по шахматам среди мужчин и среди женщин.

Соревнования среди мужчин проводятся по круговой системе в один круг при участии 12 спортсменов. В их составе 11 представителей Минска и 1 могилевчанин — международный гроссмейстер Алексей Федоров.

В женском чемпионате среди 10 участниц 3 представительницы Могилевской области: Ксения Зеленцова и Варвара Полякова (Бобруйск), Маргарита Бендик (Могилев).

Завершатся чемпионаты 19 января.

mogilevnews.by