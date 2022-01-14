Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Спорт

Бобруйчанка, Варвара Полякова, вошла в четверку представителей Могилевской области в Чемпионате Республики по шахматам

21 0

Бобруйчанка, Варвара Полякова, вошла в четверку представителей Могилевской области в Чемпионате Республики по шахматам

В Минске стартовали чемпионаты Беларуси по шахматам среди мужчин и среди женщин.

Соревнования среди мужчин проводятся по круговой системе в один круг при участии 12 спортсменов. В их составе 11 представителей Минска и 1 могилевчанин  — международный гроссмейстер Алексей Федоров.

В женском чемпионате среди 10 участниц 3 представительницы Могилевской области: Ксения Зеленцова и Варвара Полякова (Бобруйск), Маргарита Бендик (Могилев).

Завершатся чемпионаты 19 января.

mogilevnews.by

Подписывайтесь на нас в TelegramВКонтактеInstagram и Одноклассниках!

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »