Бобруйчанка, Варвара Полякова, вошла в четверку представителей Могилевской области в Чемпионате Республики по шахматам
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В Минске стартовали чемпионаты Беларуси по шахматам среди мужчин и среди женщин.
Соревнования среди мужчин проводятся по круговой системе в один круг при участии 12 спортсменов. В их составе 11 представителей Минска и 1 могилевчанин — международный гроссмейстер Алексей Федоров.
В женском чемпионате среди 10 участниц 3 представительницы Могилевской области: Ксения Зеленцова и Варвара Полякова (Бобруйск), Маргарита Бендик (Могилев).
Завершатся чемпионаты 19 января.
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