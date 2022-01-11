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Происшествия

Бобруйчанка Татьяна Терешко ушла 6 января в неизвестном направлении

ПСО "Феникс" 39 0

Бобруйчанка Татьяна Терешко ушла 6 января в неизвестном направлении

#Терешко Татьяна Ефремовна, 21.05.1971 г.р.

06.01.2022 ушла в неизвестном направлении с адреса: г. Бобруйск, пер. Резервный, д.8. В настоящий момент местонахождение не установлено.

Адрес: РБ, Могилевская обл., г. Бобруйск.

Приметы: на вид 50 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы вьющиеся (окрашены в красный).

Была одета: черное пальто под искусственную дубленку длиной ниже колена около 10-15 см (капюшон с черным мехом), черные сапоги (длина до колена, каблук 4-5 см), предположительно серая вязаная шапка.

Если вы владеете информацией о пропавшем человеке, сообщите по телефонам:
ПСО «Феникс» +375 (29) 222-10-19;
или 102.

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