Бобруйчанка Тамара Каранкевич пропала. Возможно она в РФ

Каранкевич Тамара Владимировна, 05.07.1937 г.р.

10.10.2021 ушла в неизвестном направлении с адреса: Бобруйск, пр. Строителей.

Возможно нахождение на территории Российской Федерации!

Адрес: РБ, Могилевская обл., Бобруйск.

Приметы: на вид 85 лет, рост 179 см, среднего телосложения, волосы седые, окрашенные в темный цвет (собирает в хвост), носит очки с толстыми линзами.

Была одета: косынка в виде повязки для волос, бордовая болоньевая куртка с капюшоном (удлиненная), черные сапоги.

При себе имела: матерчатая сумка, паспорт гражданина Российской Федерации.