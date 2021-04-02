0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Общество

Бобруйчанка стала победительницей первенства Беларуси по шахматам

openchess.by 46 0

Бобруйчанка стала победительницей первенства Беларуси по шахматам

В Минске прошли первенства Беларуси по шахматам среди юношей и девушек до 12,14 и 16 лет. Соревнования проводились шестью отдельными турнирами по швейцарской системе в 9 туров.

На счету шахматистов Могилевской области две награды. В турнире девушек до 16 лет победила бобруйчанка Ксения Зеленцова. В 9 турах она набрала 8 очков, выиграв 7 партий и 2 сведя вничью.

А в турнире девушек до 12 лет серебряную медаль завоевала Вероника Абрамкина из Могилева (6,5 очка).

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿