Бобруйчанка стала победительницей первенства Беларуси по шахматам

В Минске прошли первенства Беларуси по шахматам среди юношей и девушек до 12,14 и 16 лет. Соревнования проводились шестью отдельными турнирами по швейцарской системе в 9 туров.

На счету шахматистов Могилевской области две награды. В турнире девушек до 16 лет победила бобруйчанка Ксения Зеленцова. В 9 турах она набрала 8 очков, выиграв 7 партий и 2 сведя вничью.

А в турнире девушек до 12 лет серебряную медаль завоевала Вероника Абрамкина из Могилева (6,5 очка).