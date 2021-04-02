Бобруйчанка стала победительницей первенства Беларуси по шахматам
openchess.by 46 0
В Минске прошли первенства Беларуси по шахматам среди юношей и девушек до 12,14 и 16 лет. Соревнования проводились шестью отдельными турнирами по швейцарской системе в 9 туров.
На счету шахматистов Могилевской области две награды. В турнире девушек до 16 лет победила бобруйчанка Ксения Зеленцова. В 9 турах она набрала 8 очков, выиграв 7 партий и 2 сведя вничью.
А в турнире девушек до 12 лет серебряную медаль завоевала Вероника Абрамкина из Могилева (6,5 очка).
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