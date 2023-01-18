Бобруйчанка стала чемпионкой Беларуси по шахматам
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В Минске завершились чемпионаты Беларуси по шахматам среди мужчин и среди женщин.
Турниры проводились по круговой системе в 1 круг. По итогам женского турнира, где состязались 10 игроков, чемпионкой Беларуси стала бобруйчанка Варвара Полякова, набравшая 7,5 очка. В 9 турах она не проиграла ни одной партии, 6 выиграла и 3 сыграла вничью.
Серебряным призером чемпионата стала Ксения Норман из Гродно (6,5 очка), бронзовую награду завоевала еще одна воспитанница бобруйской школы шахмат Ксения Зеленцова (6), представляющая ныне город Минск.
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