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Спорт

Бобруйчанка стала чемпионкой Беларуси по шахматам

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Бобруйчанка стала чемпионкой Беларуси по шахматам

В Минске завершились чемпионаты Беларуси по шахматам среди мужчин и среди женщин.

Турниры проводились по круговой системе в 1 круг. По итогам  женского турнира, где состязались 10 игроков, чемпионкой Беларуси стала бобруйчанка Варвара Полякова, набравшая 7,5 очка. В 9 турах она не проиграла ни одной партии, 6 выиграла и 3 сыграла вничью.

Серебряным призером чемпионата стала Ксения Норман из Гродно (6,5 очка), бронзовую награду завоевала еще одна воспитанница бобруйской школы шахмат Ксения Зеленцова (6), представляющая ныне город Минск.

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