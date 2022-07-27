Бобруйчанка спрашивает: «Умер отец, который при жизни написал завещание. Нужно ли сейчас вступать в наследство?»

У бобруйчанки Людмилы три сестры. Их отец, к сожалению, умер. При жизни он завещал родительский дом в деревне. Людмила спрашивает: «Нужно ли сейчас нам вступать в наследство?».

Отвечает Ольга Маевская, заведующий специализированной юридической консультацией по гражданским и экономическим делам «Цивилист»:

– Для сестер в связи со смертью отца открылось наследство на все принадлежащее ему при жизни имущество. Поскольку есть завещание (если оно не отменялось, не составлялось новое), наследники, указанные в нем, должны в течение 6 месяцев с момента смерти наследодателя обратиться в нотариальную контору с заявлениями о принятии наследства. При обращении в нотариальную контору наследники, которые претендуют на получение наследства по завещанию, должны будут представить документы по запросу нотариуса, либо нотариус будет собирать ряд документов сам. По истечении 6 месяцев наследникам по завещанию, если они от наследства не откажутся, будет выдано свидетельство о праве на наследство.

Простыми словами

Поскольку наследодатель умер, сейчас уже оформлением документов будет заниматься нотариус, и до истечения 6 месяцев нужно обратиться в нотариальную контору. По истечении 6 месяцев нотариус выдаст свидетельство о праве на наследство. С ним нужно будет обратиться в органы регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним (ранее БТИ, сейчас Могилевское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру) и зарегистрировать право собственности в соответствующих долях на жилой дом.

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Виктор ЧАБАН. Фото автора.