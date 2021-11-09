Бобруйчанка словила момент: купила квартиру и получила 2000 BYN в подарок

С 1 октября по 31 декабря 2021 года ОАО «Бобруйский завод крупнопанельного домостроения» проводит акцию «Лови момент». При покупке квартиры по адресам: ул. Панова, 12, или ул. Наумова, 39, владельцу вручается сертификат от магазина 21vek.by на общую сумму 2000 BYN, которая может быть потрачена в течение года. Об этом корреспонденту «БЖ» рассказала главный экономист завода КПД Ольга ПИЩИК.

– Принять участие в акции может любой желающий, но оформление покупки должно пройти в период действия акции. Это не только заключение договора, но и полная оплата жилья, – добавила Ольга Станиславовна.

В понедельник, 8 октября, первой обладательницей сертификата стала Валентина КОТОВА. Вручил его бобруйчанке и поздравил ее с покупкой новой квартиры директор завода КПД Сергей ВЛАСИК.

Валентина Станиславовна отметила:

– Я бы хотела поблагодарить директора предприятия и администрацию завода за такое приятное дополнение к приобретению своего жилья. Спасибо большое! Эмоции, конечно, переполняют! Я очень рада. У меня теперь собственная квартира. Она чудесная!