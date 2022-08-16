Бобруйчанка Раиса Кошелева: «После выступления Александра Лукашенко я действительно поняла, что, пока мы едины — мы непобедимы!»

– Ровно два года назад в 2020-м я участвовала в митинге в поддержку действующего Президента. Принять участие мне предложили в выходной день – я не задумываясь сказала «Да». Была очень рада приглашению. В столице нас встретили доброжелательно. От предприятия тогда поехали около 50 человек, а на площади в Минске было очень многолюдно. В одном месте собрались абсолютно разные люди. Было небывалое чувство патриотизма. После выступления Александра Лукашенко я действительно поняла, что, пока мы едины — мы непобедимы! Были видны переживания Главы государства, его волнение при обращении к народу, но именно благодаря Александру Григорьевичу мы сегодня живем в мирной стране, в спокойной обстановке. Я горжусь своей страной, своим Президентом, своим руководителем нашего предприятия! – поделилась Раиса Кошелева, специалист по работе с молодежью ОАО «Славянка».