Бобруйчанка пожаловалась на неправильную укладку тротуарной тактильной плитки

В редакцию позвонила бобруйчанка с жалобой на неправильную укладку тротуарной тактильной плитки возле остановки на улице К. Маркса – напротив дома №320. По словам Галины Петровны, покрытие здесь сделано без выхода на тротуар.

За разъяснением мы обратились в «Бобруйскжилкомхоз». Генеральный директор предприятия Александр Шостак пояснил, что такая проблема действительно существует. И работы в этом районе по созданию доступной среды для инвалидов по зрению будут продолжаться.

– Мы будем комплексно заниматься этим вопросом. Здесь планируются расширение остановочного кармана, ремонт тротуарных дорожек с устройством из направляющей тактильной плитки, а также перекладка плитки на остановке. Будет также заасфальтирован тротуар с выходом на улицы Богдана Хмельницкого и Орловского.