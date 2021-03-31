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Происшествия

Бобруйчанка получила ожоги при самостоятельном тушении пожара

mogilevnews 104 0

Бобруйчанка получила ожоги при самостоятельном тушении пожара

Женщина в Бобруйске получила ожоги при самостоятельном тушении пожара.

Как сообщили в Центре безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью областного управления МЧС,сообщение о пожаре в квартире на первом этаже пятиэтажного дома на ул. Минской поступило 30 марта около полудня.

- Установлено, что произошла вспышка паров газа. При самостоятельном тушении пожара получила ожоги хозяйка квартиры 1964 г.р. Она госпитализирована с диагнозом «термический ожог пламенем 1-2 степени 4% тела» в состоянии средней степени тяжести.

Предполагаемая причина – нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.

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