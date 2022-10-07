Бобруйчанка получила ожоги при распылении лака около газовой плиты.

Как сообщила старший инспектор областного УМЧС Ольга Нехороших, вечером 6 октября поступило сообщение о вспышке паров распыленного лака для волос на кухне в двухкомнатной квартире семиэтажного жилого дома по ул. Гоголя в Бобруйске.

- Вспышка произошла возле газовой плиты, в результате чего 59- летняя хозяйка получила термические ожоги и была госпитализирована, - рассказала Ольга Нехороших.

mogilevnews.by