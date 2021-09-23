2,52
2.94

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Общество

Бобруйчанка победила в смотре-конкурсе среди сотрудников уголовного розыска

87 0

Бобруйчанка победила в смотре-конкурсе среди сотрудников уголовного розыска

Победителем смотра-конкурса среди сотрудников уголовного розыска стала майор милиции Наталья Аврамчик из Бобруйска.

Как сообщили в МВД, традиционно мероприятие проходило в Академии Министерства внутренних дел. Конкурсанты соревновались в физической и огневой подготовке, ораторском мастерстве, проходили тестирования по нюансам оперативно-разыскной деятельности, по криминалистике и тактико-специальной подготовке, показывали умение работать на месте происшествия.

Лучшим сыщиком республики стала старший оперуполномоченный отделения разыскной работы ОУР УВД Бобруйского горисполкома майор милиции Наталья Аврамчик:

- Конечно, рада победе. Переживала за стрельбу, но в результате получила десятку. Свой успех оцениваю как подтверждение: девушки тоже могут быть сильным звеном в подразделениях уголовного розыска.

 

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »