Бобруйчанка победила в смотре-конкурсе среди сотрудников уголовного розыска

Как сообщили в МВД, традиционно мероприятие проходило в Академии Министерства внутренних дел. Конкурсанты соревновались в физической и огневой подготовке, ораторском мастерстве, проходили тестирования по нюансам оперативно-разыскной деятельности, по криминалистике и тактико-специальной подготовке, показывали умение работать на месте происшествия.

Лучшим сыщиком республики стала старший оперуполномоченный отделения разыскной работы ОУР УВД Бобруйского горисполкома майор милиции Наталья Аврамчик:

- Конечно, рада победе. Переживала за стрельбу, но в результате получила десятку. Свой успех оцениваю как подтверждение: девушки тоже могут быть сильным звеном в подразделениях уголовного розыска.