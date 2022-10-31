Бобруйчанка Ольга Ковалькова стала лучшим инспектором пропаганды МЧС области

В Могилеве на протяжении двух дней проходил областной конкурс профессионального мастерства "Лучший инспектор органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям". За победу боролись девять работников секторов пропаганды и взаимодействия с общественностью Могилевского областного управления МЧС.

Первой частью творческого и профессионального соревнования стал конкурс "Визитка". Здесь конкурсантам нужно было оригинально и интересно рассказать о себе, своих увлечениях и профессиональной деятельности. Танцы, песни, частушки, интересные видеовизитки, рэп, стендап и целые театрализованные постановки - все инспекторы проявили креативность, чувство юмора и подарили гостям и участникам заряд положительных эмоций.

После этого участники приступили к более серьезной части конкурсной программы, презентовав свои инновационные проекты. Каждый из инспекторов должен был придумать, создать и презентовать проект, который поможет в обучении и напоминании взрослым и детям о важности и необходимости соблюдать правила безопасности. Одну из самых интересных идей продемонстрировал Евгений Демиденко из Быховского РОЧС. Он представил компактный и интерактивный обучающий бокс. Представленный вариант был посвящен безопасному поведению на замерзшем водоеме. При помощи указки можно выбрать какой-либо участок на картине, и компьютерный голос расскажет, почему, например, нельзя выходить на лед, где размещается большое количество птиц.

Далее лучшим представителям органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям предстояло пройти компьютерный тест, где нужно было продемонстрировать профессиональные знания, после этого они соревновались в умении писать пресс-релизы, проводить журналистское расследование и давать интервью.

Как отметил начальник Могилевского областного центра безопасности и жизнедеятельности Евгений Гончаров, инспекторы пропаганды должны быть разносторонними людьми. "Их работа заключается в том, чтобы формировать у людей разного возраста культуру безопасности. Они должны уметь интересно и доступно подавать информацию как взрослым, так и детям. Такие конкурсы помогают не только оценить навыки и умения инспекторов, но дают возможность коллегам пообщаться друг с другом, поделиться опытом. Это важный момент коммуникации и профессионального роста", - отметил он.

Первое место завоевала Ольга Ковалькова из Бобруйского ГРОЧС. Второе место досталось Роману Балматкову из Чаусского РОЧС, третье - Евгению Демиденко из Быховского РОЧС. Заслуженные награды победителям вручил начальник Могилевского областного управления МЧС Сергей Демидов. Он напомнил, что пропагандисты - главные рупоры безопасности, и пожелал победителям и участникам не останавливаться на достигнутом, постоянно пополнять копилку знаний, расширять кругозор и быть настоящими патриотами.