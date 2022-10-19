Бобруйчанка обманным путем оформила кредит на пенсионера
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Бобруйчанка узнала паспортные данные мужчины, проживавшего совместно с ее матерью, и оформила на него кредит почти на Br2 тыс. Об этом сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
С заявлением в милицию обратился 65-летний житель Бобруйска, который рассказал, что был обманут и лишился около Br2 тыс. Оперативниками установлено, что некоторое время назад мужчина проживал совместно с местной жительницей, у которой есть 21-летняя дочь. Последняя путем обмана завладела паспортными данными пенсионера.
Девушка использовала их, чтобы оформить на мужчину онлайн-кредит на крупную сумму. Деньги она забрала себе и потратила на личные нужды, а выплачивать обязательства перед банком не собиралась.
Сейчас в отношении фигурантки следователями возбуждено уголовное дело.
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