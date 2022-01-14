Бобруйчанка о Референдуме: «Нужно беречь и укреплять то лучшее, что у нас сложилось за годы независимости»

Татьяна Синькова, заместитель директора по воспитательной работе детской школы искусств №1 им. Е.К. Тикоцкого:

– В нашем коллективе прошла диалоговая площадка по обсуждению проекта изменений и дополнений в Конституцию. На встрече депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Рынейская особое внимание уделила важности сохранения традиционных семейных ценностей, подробно рассказала о новом разделе, посвященном полномочиям Всебелорусского народного собрания. Мы все понимаем, что нужно беречь и укреплять то лучшее, что у нас сложилось за годы независимости страны. Прекрасно, что государство ответственно подходит к сохранению историко-культурного и духовного наследия. Важно, что теперь в Основном законе появится еще и дополнение о сохранении исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Как говорится, без прошлого нет будущего, поэтому наше подрастающее поколение не должно забывать о том, что пережили и какой вклад в историю внесли их деды и прадеды. Полностью согласна с дополнением, касающимся поддержки инвалидов и пожилых людей. Наше социально ориентированное государство всегда проявляет заботу об этих людях, чтобы улучшить качество их жизни. Я думаю, предложенные для внесения в Конституцию новшества, позволят сделать любимую Беларусь еще более сильной, стабильной, защищенной.