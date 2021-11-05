Бобруйчанка Нина Савина-чемпионка страны по кроссовому бегу

3 ноября гродненский агрогородок Коробчицы принимал участников чемпионата и первенства Беларуси по кроссу.
Бобруйские спортсмены стали победителями и призерами данных соревнований.
1.5 километра. Женщины
Татьяна Шабанова поднялась на третью ступень пьедестала почета с результатом 4:56 Тренируется она у Салсанова А.Б., Андриевского А.В.
4 километра. Юниорки 2002-2003гг.р.
Анастасия Полуян поднялась на первую ступень пьедестала почета, преодолев заявленную дистанцию за 14:59 Тренируется она у Салсанова А.Б., Андриевского А.В., Донского В.М.
6 километров. Женщины 2001г.р. и старше
Нина Савина стала чемпионкой страны по кроссовому бегу. Спортсменка представляет интересы Могилевской области, а сегодня сумела зафиксировать 21:29. Тренеры: Салсанов А.Б., Волкова Н.А.
КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВЕНСТВА БЕЛАРУСИ:
1 место - Могилевская область - 33 очка
2 место - Брестская область - 29 очков
3 место - Минская область - 27 очков
КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕМПИОНАТА БЕЛАРУСИ ПО КРОССУ:
1 место - Минск - 36 очков
2 место - Брестская область - 30 очков
3 место - Могилевская область - 28 очков