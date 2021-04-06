Бобруйчанка лишилась сбережений на сумму 10.500 рублей

Бобруйчане продолжают попадаться на уловки злоумышленников и теряют свои деньги. Обращения граждан по данному поводу поступают в милицию ежедневно.

Как рассказал сотрудник группы по противодействию киберпреступности УВД Бобруйского горисполкома капитан милиции Александр Бандур, к сожалению, преступлений в сфере высоких технологий не становится меньше. Наиболее распространенный способ злоумышленников, звонить гражданам и представляться сотрудником банка. Казалось бы, уже все должны знать, как действовать в таких случаях. Но, нет, попадаются еще наивные и доверчивые горожане на уловки и хитрости мошенников. Приведу недавний пример, как местная жительница, назовем её Натальей, стала жертвой злоумышленников. В послеобеденное время на мобильный телефон в приложении Вайбер поступил звонок от неизвестного ей лица, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Спокойный вежливый женский голос пояснил, что по счету Натальи пытаются осуществить перевод денежных средств на неизвестный счет, и назвала данные человека, кому якобы принадлежит счет. Наталья пояснила, что на счете денежных средств у нее нет, однако буквально несколько дней назад она открыла отзывной вклад на 10 500 рублей НБ Республики Беларусь именно в этом банке. Далее женщина пояснила, что за вклады она не отвечает и переключит на другого специалиста. Буквально через доли секунд с Натальей разговаривал другой человек, уже мужчина, который представился старшим ответственным по вкладам банка. Он пояснил Наталье, что если пытались осуществить хищение денежных средств с банковского счета, то смогут похитить денежные средства и со вклада, и для блокировки необходимо назвать логин пароль, а также кодовое слово от личного Интернет кабинета, чтобы заблокировать на время счет. Нисколько не усомнившись в сотрудниках банка, Наталья предоставила все необходимые реквизиты от личного кабинета, после чего звонок сразу оборвался. При повторном наборе Наталья набрала высветившийся номер телефона, однако в ответ никто не ответил. Рассмотрев номер телефона более внимательно, увидела, что указанный номер телефона принадлежит к стране Эстония. Наталья сразу обратилась в банк, где ей сообщили, что с ее счета были сняты все денежные средства, имеющиеся на вкладе. Так, из-за своей доверчивости лишалась 10 500 рублей НБ Республики Беларусь. Следователями дана правовая оценка действиям злоумышленников, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В очередной раз напоминаем о том, что нельзя предоставлять конфиденциальные данные своих банковских карт, счетов, логинов и паролей от Интернет-банкингов. Запомните! Сотрудники банков никогда не будут звонить вам через мессенджеры и просить ваши реквизиты.

Чтобы сохранить свои деньги, проявляйте бдительность. При малейшем подозрении на то, что вас хотят обмануть, прекращайте разговор и отключайте звонок.