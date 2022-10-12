Бобруйчанка лишилась 8300 рублей: как мошенники обманывают пожилых?

В текущем году участились случаи обмана людей, когда им звонят под предлогом оказания помощи родственникам, которые якобы стали виновниками ДТП, а для возмещения ущерба или не привлечения их к ответственности необходимо передать крупную сумму денег. Особенно часто такие схемы мошенники используют в отношении пенсионеров, которые в силу своего возраста более доверчивы и впечатлительны.

Так, например, в УВД Бобруйского горисполкома обратилась пенсионерка, которая рассказала, что была обманута мошенниками. Пострадавшей звонили с четырех разных номеров, зарегистрированных на территории Российской Федерации. Женщине сказали, что ее дочь попала в ДТП, а для решения вопроса необходимо передать 8300 белорусских рублей курьеру. Испугавшись, пенсионерка собрала необходимую сумму и отдала ее пришедшему человеку. Через 15 минут после этого вернулась ее дочь – целая и невредимая.

Комментарий официального представителя УВД Бобруйского горисполкома Александры Манько:

У злоумышленников стандартная схема: мошенники осуществляют звонки посредством телефонных линий из различных стран. Расскажите своим пожилым членам семьи, что не стоит доверять незнакомым людям, которые звонят по телефону и просят по той или иной причине передать им деньги. Если мошенники говорят, что с близкими произошло ДТП или иное происшествие, то необходимо положить трубку и связаться с родственниками напрямую, чтобы узнать настоящее положение дел.

Еще одним распространенным видом мошенничества являются звонки из банков. В случае получение тревожных сообщений и звонков из банков и иных финансовых или почтовых учреждений, вместо того чтобы идти на поводу неизвестных, следует обязательно самостоятельно перезвонить в учреждение, сотрудником которого представился неизвестный, и уточнить все детали.

Если же вы все-таки стали жертвой мошенничества, необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону 102.