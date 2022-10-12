Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Происшествия

Бобруйчанка лишилась 8300 рублей: как мошенники обманывают пожилых?

1 0

Бобруйчанка лишилась 8300 рублей: как мошенники обманывают пожилых?

В текущем году участились случаи обмана людей, когда им звонят под предлогом оказания помощи родственникам, которые якобы стали виновниками ДТП, а для возмещения ущерба или не привлечения их к ответственности необходимо передать крупную сумму денег. Особенно часто такие схемы мошенники используют в отношении пенсионеров, которые в силу своего возраста более доверчивы и впечатлительны.

Так, например, в УВД Бобруйского горисполкома обратилась пенсионерка, которая рассказала, что была обманута мошенниками. Пострадавшей звонили с четырех разных номеров, зарегистрированных на территории Российской Федерации. Женщине сказали, что ее дочь попала в ДТП, а для решения вопроса необходимо передать 8300 белорусских рублей курьеру. Испугавшись, пенсионерка собрала необходимую сумму и отдала ее пришедшему человеку. Через 15 минут после этого вернулась ее дочь – целая и невредимая.

Комментарий официального представителя УВД Бобруйского горисполкома Александры Манько:

У злоумышленников стандартная схема: мошенники осуществляют звонки посредством телефонных линий из различных стран. Расскажите своим пожилым членам семьи, что не стоит доверять незнакомым людям, которые звонят по телефону и просят по той или иной причине передать им деньги. Если мошенники говорят, что с близкими произошло ДТП или иное происшествие, то необходимо положить трубку и связаться с родственниками напрямую, чтобы узнать настоящее положение дел.

Еще одним распространенным видом мошенничества являются звонки из банков. В случае получение тревожных сообщений и звонков из банков и иных финансовых или почтовых учреждений, вместо того чтобы идти на поводу неизвестных, следует обязательно самостоятельно перезвонить в учреждение, сотрудником которого представился неизвестный, и уточнить все детали.

Если же вы все-таки стали жертвой мошенничества, необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону 102.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2022 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »