Бобруйчанка купила айфон недорого…

В отдел милиции Ленинского района Бобруйска обратилась местная жительница просьбой привлечь к ответственности человека, завладевшего ее деньгами.

По словам заявительницы, на одной из известных торговых Интернет-площадок она увидела объявление о продаже мобильного телефона «iPhone 8 Plus» и заинтересовалась им, написала продавцу. Обсудив интересующие вопросы, стороны договорились, что продавец отправит товар почтой. Спустя несколько дней покупательница забрала в отделении связи посылку, заплатив 318 рублей (с учетом пересылки). Однако после вскрытия посылки бобруйчанку настигло разочарование, так как, по ее словам, телефон не соответствовал описанию в объявлении: не та модель и дисплей отходит от корпуса. Женщина решила, что стала жертвой обмана.

По данному факту сотрудниками милиции проводится проверка. Для установления остаточной стоимости телефона с учетом повреждений его направили судебным экспертам Бобруйского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз для проведения товароведческой экспертизы и экспертизы радиоэлектронных устройств.

В ходе проведения судебной экспертизы радиоэлектронных устройств и электробытовой техники установлено, что, исходя из конструктивных особенностей, номера IMEI, обозначений на микросхемах печатной платы, предоставленный на исследование мобильный телефон является оригинальным продуктом «Apple» – это модель «iPhone 6». Однако дисплейный модуль устройства имеет повреждения в виде царапин, сколов, трещин и отсутствующих фрагментов поверхности, в телефоне отсутствуют основная камера, лоток для SIM-карт, физическая кнопка «Домой» и шлейф от аккумуляторной батареи. Установлено, что телефон находится в неисправном состоянии.

Согласно справке, выданной ремонтной мастерской и предоставленной на экспертизу, телефон ремонту и восстановлению не подлежит.

В ходе проведения товароведческой экспертизы судебный эксперт пришел к выводу, что степень снижения качества мобильного телефона и аккумуляторной батареи составляет 100%, остаточной стоимости указанные объекты не имеют (то есть она равна нулю).

Ирина Рачковская, официальный представитель управления ГКСЭ по Могилевской области