Бобруйчанка Ирина Козырь: с нашим Президентом Беларусь остается независимой, безопасной и суверенной страной

– Прошло ровно два года, как я побывала на митинге в Минске в поддержку Александра Лукашенко. До сих пор с волнением вспоминаю это событие. Тысячи патриотов, преданных своему Президенту, своему флагу и своей стране. Тогда я впервые так близко увидела Александра Григорьевича, стояла прямо перед Президентом нашей страны со слезами на глазах. Это были слезы радости и гордости за нашего Батьку. Такой мощной энергетики я не испытывала никогда: это было уверенно, стойко и понятно, но в то же время с волнением. Ведь сколько ему нужно было испытать, выстоять и не сломаться, чтобы отстоять нашу сильную, уверенную и независимую Беларусь! С нашим действующим Главой государства Беларусь остается независимой, безопасной и суверенной.

Стабильность, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне – это гарант счастливого будущего. Я горжусь своей страной, своим Президентом, своим флагом. Поэтому, куда бы я ни поехала, мой флаг всегда со мной. Я верю, что все трудности в скором времени закончатся. Ведь наш Президент уже доказал нам, что любимую не отдают!