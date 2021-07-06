Бобруйчанка дважды за день попалась на уловки интернет-мошенников и лишилась 9 тысяч рублей

Бобруйчанка дважды за день попалась на уловки интернет-мошенников и лишилась крупной суммы денег.

"В первый раз с ее карт-счета было похищено Br100. На сайте "Куфар" при продаже детской коляски неизвестный мужчина, позвонивший по телефону, указанному в объявлении, предложил хорошую цену за товар и быструю оплату с помощью банковской карточки через онлайн-сервис, предоставив ссылку. Когда женщина ввела реквизиты карточки на сайте, то всего через несколько минут получила СМС-сообщение о списании денежных средств в сумме Br90,90. Бобруйчанка позвонила в банк для уточнения, куда списались деньги, ведь они должны были, наоборот, поступить на счет. В банке ей посоветовали заблокировать карту", - рассказали в УВД.

Сразу после разговора с банком в мессенджере Viber ей поступил звонок. Мужчина представился сотрудником банка и сказал, что злоумышленники завладели личными данными женщины и стали оформлять кредиты на ее имя в разных банках, при этом назвал номера карточек, которыми она пользовалась. Женщину в разговоре ничто не насторожило и она выполнила указания: в одном из банков взяла кредит на потребительские нужды на сумму Br8,9 тыс., а получив денежные средства, пополнила свой банковский счет, привязанный к одной из карточек. Все это время мужчина был с ней на связи. Следующим этапом стало указание установить на телефоне программу удаленного доступа и оформить страховые вклады, на которые мужчина и переведет деньги, чтобы их сохранить. Он заверил бобруйчанку, что после подготовки всех документов он сообщит, куда переведет деньги. На следующий день женщина решила посмотреть свой баланс на карточке, но денег на ней уже не было. Доверчивость обошлась женщине в Br9 тыс.

"Самый простой и надежный способ защититься от мошенников - не вступать в разговор с незнакомыми людьми, представляющимися сотрудниками банка. Позвоните в банк, проверьте, действительно ли вам звонили. Проявляйте бдительность", - добавили правоохранители.