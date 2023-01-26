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Общество

Бобруйчанка Анастасия Холодова – победитель областного этапа проекта «100 идей для Беларуси»

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Бобруйчанка Анастасия Холодова – победитель областного этапа проекта «100 идей для Беларуси»

Областной тур республиканского молодёжного проекта «100 идей для Беларуси» прошел в Могилеве на базе учреждения образования «Могилевский областной институт развития образования».

Бобруйск был представлен четырьмя проектами:
«Дрифт-трайк» (Хвощинский Евгений, ГУО «Бобруйский государственный механико-технологический колледж»),

Квестбук «Знакомьтесь, Бобруйск!» (Холодова Анастасия, УО «Бобруйский государственный технологический колледж»),

«ЭКО ДАМ» (Радюк Сергей, ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Бобруйска»),

«Радзiма» (Гончаренко Арина, ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Бобруйска»).

Победителем в номинации «Общество и социальная сфера» стал проект Квестбук «Знакомьтесь, Бобруйск!» Проект будет представлен на республиканском этапе в городе Минске.

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