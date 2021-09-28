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Спорт

Бобруйчанка Анастасия Грищенко – победительница Кубка Республики Беларусь по дзюдо среди мужчин и женщин

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Бобруйчанка Анастасия Грищенко – победительница Кубка Республики Беларусь по дзюдо среди мужчин и женщин

23-25 сентября в Могилеве состоялся Кубок Республики Беларусь по дзюдо среди мужчин и женщин.

Единственной золотой медали среди женщин Могилевской области удостоена в весовой категории свыше 78 кг «динамовка» Анастасия Грищенко (тренеры – Вадим и Нонна Жуковцы).

Кроме этого, в последний соревновательный день Настя завоевала «бронзу» в абсолютной весовой категории среди женщин.

По материалам Бобруйского городского исполнительного комитета.

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