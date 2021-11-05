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Спорт

Бобруйчанка Анастасия Енотова заняла пятое место на молодежном ЧМ по женской борьбе

belta.by 177 0

Бобруйчанка Анастасия Енотова заняла пятое место на молодежном ЧМ по женской борьбе

Белорусская спортсменка Анастасия Енотова, выступающая в весовой категории 50 кг, заняла пятое место на молодежном чемпионате мира по женской борьбе (U-23), который проходит в Белграде (Сербия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Бобруйчанка в стартовом поединке уступила будущей серебряной медалистке турнира Шивани Павар из Индии - 4:9. Однако за счет того, что обидчица прошла в решающую стадию соревнований, Анастасия Енотова получила право на участие в утешительном турнире.

Победив Татьяну Профатилову из Украины (11:2), белоруска стала участницей схватки за бронзу. Но в данном поединке она не нашла аргументов против соперницы из России Марии Тюмерековой - 0:10.

Золото в данной весовой категории выиграла американка Эмили-Кинг Шилсон, одержавшая в финале чистую победу над Шивани Павар из Индии. Еще одна бронзовая медаль в категории 50 кг досталась румынке Стефании-Клаудии Прицепуту, одержавшей победу над спортсменкой из Туниса Сарой Хамиди, - 2:1.

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