Бобруйчанину позвонили “из банка”. Стоимость разговора – 15 тысяч рублей

44-летний житель Бобруйска обратился в милицию с заявлением по факту хищения с его карт-счета 15 340 рублей. Об этом сообщила официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома Татьяна Горбанюк.

- По словам мужчины, на его мобильный телефон позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности одного из банков, сообщил, что с его банковского счета злоумышленники пытаются совершить мошеннические операции. Звонивший также пояснил, что для их предотвращения необходимо назвать логин и пароль от личного кабинета интернет-банкинга, а также смс-коды, которые придут владельцу карты на мобильный телефон. Мужчина назвал вышеуказанные данные, после чего разговор с ним прекратили, - рассказала Татьяна Горбанюк.

Когда заявитель решил проверить через интернет-банкинг остаток денежных средств, то не досчитался 340 рублей. А позже узнал, что с помощью его интернет-банкинга кто-то оформил онлайн-кредит на 15 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело.