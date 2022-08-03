«Бобруйчанином остаюсь навсегда!» –в свои 75 лет говорит Владимир Александрович Солоп

На том месте, где стоял дом его родителей, сегодня высится главный корпус «Красного пищевика». Неподалеку, буквально за забором и под окном родного гнезда, находилась школа №13, куда в середине 1950-х бежал на уроки маленький Вовка. Окончив четыре класса, он продолжил учебу в известной еще до вой­ны десятилетке №3, откуда после семи классов поступил в не менее знаменитый Бобруйский автотранс­портный техникум. А уже с дипломом механика был распределен в городок Мос­ты на Гродненщине. Как и перед всяким молодым специалистом, вступающим в жизнь, перед ним открывались самые романтические пути-дороги. Но трезво мыслящий реалист и прагматик не поддался действию юношеских фантазий и просто вернулся в родной город на Березине.

Основное и другие достоинства

– Главное мое достоинство в то время состояло в довольно приличном владении футбольным мячом, – весьма не­ожиданно начал Владимир Александрович наш разговор в уютном дворике дома на улице Пушкина. – Поэтому устраиваться на работу пошел на трикотажную фабрику, где, как я знал, большое внимание уделялось физкультуре и спорту. И был принят наладчиком швейного оборудования. А еще с удовольствием стал играть в фабричных футбольной и баскетбольной командах.

Не только спортивные способности 20-летнего Володи заметил директор предприятия Сергей Ефимович Рябков – бывший боевой летчик и коммунист. Через три года парня избрали секретарем комсомольской организации трикотажки и он сменил известного вожака молодежи Леонида Сычева. И далее, будто мяч над стадионом, продолжала набирать высоту карьера мо­лодого трикотажника: его приняли в ряды КПСС, в 1975-м избрали секретарем партбюро фабрики, еще через год он был направлен на учебу в Минскую высшую партийную школу.

– Отучившись четыре года, возвращался в Бобруйск с мыслью, что достиг определенной вершины, буду работать в коллективе, ставшем настоящей семьей, и, возможно, даже войду со временем в состав его руководства, – делился мой собеседник сокровенным более чем 40-­летней давности. – Но жизнь, как это часто бывает, определила маршрут иначе.

Вверх по лестнице

Дипломированным партийным работником, естест­венно, по своему усмотрению распорядился городской комитет КПБ, отмобилизовав Владимира Солопа на набиравшее производственную мощь объединение «Бобруйскферм­маш». Начав с должности заместителя председателя профкома, вскоре он возглавил партком ведущего машиностроительного предприятия нашего города. И еще два года организовывал социалистическое соревнование, налаживал распространение передового опыта, обеспечивал рост партийных рядов и выполнение заданий пятилетки. Всевидящее око партии вновь заметило энергичность, ответственность и интеллигентность партийного секретаря, и вполне твердая рука горкома КПБ выдвинула его на, как тогда говорили, советскую работу.

– В городе как раз в 1980-м были созданы Ленинский и Первомайский районы. Так вот в исполком Совета народных депутатов последнего меня и направили заместителем председателя, – оживляясь, вспоминал Владимир Александрович. – А через почти четыре года меня неожиданно избрали председателем Ленинского райисполкома. Это было время бурного социально-­экономического развития района. Но в 1987-м наш земляк Анатолий Григорьевич Борозна, работавший уже вторым секретарем Могилевского обкома партии, пригласил меня возглавить областное управление бытового обслуживания населения. Для меня это было шоком. Стал анализировать природу появления такого решения и пришел к заключению, что роль сыграло мое выступ­ление на одном из совещаний по проблемам бытового обслуживания, где я говорил с видимой убежденностью, предлагая некоторые пути их разрешения. Вот мне и предоставили возможность на практике показать, как это делается. Я тогда запаниковал немного: когда был на собеседовании у министра Аллы Лаврентьевны Гриб, прямо ответил на ее вопрос: «Иду работать без настроения». Она связалась по прямому проводу с Борозной, и после его ­отеческого внушения настроение работать у меня по­явилось незамедлительно.

«Агромаш» – его судьба

После трикотажной фабрики и даже «Бобруйскферммаша» деятельность областного масштаба поразила воображение Владимира Александровича: шутка ли – 14 тысяч работающих, около четырех десятков предприятий службы быта, как известно, не самой благодарной у населения. Но жил-то новый начальник в общежитии, поэтому деваться было некуда, вот и мотался сутками по всей Могилевщине. Дела вскоре пошли на лад – ни одно полугодие областное управление не было обделено знаменами и другими наградами. Служба сервиса и дальше бы улучшалась, не начнись горбачевские авантюры с кооперативами и прочими перестроечными штучками. Отрасль тогда просто целенаправленно ­валили.

– Собственными руками разрушать созданное я не хотел. К тому же Евгений Поликарпович Пахилко давно звал на предприятие, ставшее уже «Бобруйск­агромашем», – с некой грустью в голосе вспоминал юбиляр и приобод­рился, когда речь зашла о его втором пришествии на флагман сельхозмашиностроения не только города на Березине, но и всей области. – В начале 1990-х меня назначили начальником управления маркетинга и сбыта продукции. Немало пришлось поездить в те годы по всему бывшему Советскому Союзу и за рубеж, чтобы наладить реализацию нашей техники, расширить экспортные возможности завода…

При Владимире Солопе прошло акционирование предприятия, его машины для внесения органических и минеральных удобрений, техника для заготовки и раздачи кормов, уборки льна и другая стали продаваться во многие страны мира. Во времена вынужденных бартерных сделок занимался Владимир Александрович и снабжением заводчан овощами и другой продукцией, которой выплачивали заработную плату. Картофеля, например, заготавливали раз в десять больше, чем весь горплодоовощторг, так что бобруйчане за пределами «Агромаша» тоже отоваривались.

Немало сил отдал прирожденный спортсмен и организатор физкультурного движения приобщению коллег, всех бобруйских сельхозмашиностроителей к здоровому образу жизни. В первое свое пришествие на завод вместе с ними выступал в футбольной и баскетбольной командах, играл в настольный и большой теннис. Позднее собирал агромашевцев на соревнования по спортивной рыбалке и игровым видам спорта, сам ­участвовал и судил состязания… Неслучайно и после выхода на пенсию Владимир Александрович еще несколько лет работал на одном из самых известных предприятий нашего города.

Не повторяется такое никогда

А когда проводили его на заслуженный отдых, нерастраченный потенциал ветерана был востребован в нашей футбольной «Белшине», куда пригласил его директор клуба Александр Агранович. Вот где вспомнил молодость ничуть не постаревший душой хавбек, щедро передавая опыт тактически грамотного и технически точного паса юным поклонникам игры №1 на земном шаре.

– Идут года, мне все еще за тридцать… – любил я тогда повторять про себя строчку из Владимира Вишневского, – со сдержанной интеллигентной улыбкой вспомнил мой собеседник, что выдало в нем незаурядное чувство юмора.

Как выяснилось, со слегка ироничным отношением к себе и окружающим у Владимира Александровича полный порядок.

Не пришлось мне сомневаться и в начитанности и любви к литературе уважаемого ветерана. И он, подтверждая мою уверенность, заговорил о создании еще на первой своей трикотажной фабрике киоска, где все могли приобрести нужную книгу; о любимых классиках русской, советской и зарубежной литературы; о собранной за жизнь большой домашней библиотеке… К слову, прочитанные и перечитанные тома из нее Владимир Александрович хотел бы передать в какую-нибудь библиотеку. Предлагал городским – не берут. Теперь вот загорелся идеей подарить книги ­исправительно-трудовому учреждению – быть может, там еще не так подсели на интернет и больше читают традиционные книги…

Владимиру Солопу помогают не забыть славное советское прошлое любимая суп­руга Людмила Васильевна и деловой клуб «Кіраўнік» при городской Ассоциации промышленников и предпринимателей, не мешают чтить традиции отцу и деду дочь Ирина и внук Даниил. Каждый из упомянутых в отдельности и все вместе тепло поздравляют Владимира Александровича с трехчетвертьвековой датой, желают атлетического здоровья, стадионных аплодисментов и оваций родных, близких и всех окружающих. А главное – долго еще идти по жизненному пути, который давно уже позволил причислить нашего юбиляра к плеяде замечательных людей.

Александр Казак. Фото автора и из семейного архива В.А. Солопа.