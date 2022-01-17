Бобруйчанине дали реквизиты банковских карт мошенникам: у одного пропала 1000 рублей, у другого – около 2,8 тысяч

Как сообщила официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома Татьяна Горбанюк, 12 января к правоохранителям обратился 61-летний местный житель. Он рассказал, что неизвестный с использованием фишингового сайта получил реквизиты его банковской карты. В итоге у мужчины пропала 1000 рублей.

- Днем ранее неизвестный, представившись сотрудником банка, с использованием глобальной интернета похитил с карт-счета 52-летнего бобруйчанина 2790 рублей. Мошенникам без труда удалось завладеть деньгами граждан - мужчины сами дали реквизиты своих банковских карт, - рассказала Татьяна Горбанюк.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.