Бобруйчанина за подделку документов привлекли к уголовной ответственности

Среди преступлений, совершаемыми гражданами, довольно часто встречается такое преступление, как подделка или изготовление поддельных документов.

Как пример, в августе 2020 года, бобруйчанин, следуя из Российской Федерации на границе, предъявил сотрудникам таможни заведомо ложные документы. В ходе разбирательства было установлено, что он изготовил трудовой договор без номера между работодателем и им, тогда, как в действительности индивидуальный предприниматель никакого договора с ним не заключал. Бобруйчанин перевозил продукты питания в своих личных интересах с целью незаконной предпринимательской деятельностью на территории г. Бобруйска.

Следователями была дана правовая оценка действиям предприимчивого мужчины, возбуждено уголовное дело за изготовление поддельных документов.

Напоминаем гражданам об уголовной ответственности за подделку документов.

Статья 380. Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков

Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях использования такого документа самим исполнителем или другим лицом, либо сбыт такого документа, либо изготовление поддельных штампов, печатей, бланков в тех же целях, либо их сбыт, либо использование заведомо подложного документа – наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Те же действия, совершенные повторно либо группой лиц по предварительному сговору, – наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

Татьяна Горбанюк, официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома