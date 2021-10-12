Бобруйчанин завоевал серебряную медаль на Международном турнире по самбо в Казани

2-3 октября в Казани проходил Международный турнир по самбо категории «А» «Кубок Президента Республики Татарстан».

В турнире приняли участие свыше 250 спортсменов из 19 стран мира: Армении, Беларуси, Венесуэлы, Германии, Голландии, Грузии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Китая, Латвии, Молдавии, Монголии, Румынии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Франции и России.

Лучше всех из мужчин сборной Беларуси выступил «динамовец» г.Бобруйска Дмитрий Хохлов (тренеры – Вадим и Нонна Жуковцы). В самой престижной весовой категории свыше 98 кг Дмитрий завоевал серебряную медаль, уступив в финале титулованному россиянину 8-кратному чемпиону мира Артему Осипенко.