Бобруйчанин задержан по подозрению в угоне «Жигулей»

В начале января в оперативно-дежурную службу УВД Бобруйского горисполкома поступило сообщение от местного жителя о том, что его автомашину «ВАЗ», стоявшую у дома, угнали. Через некоторое время сотрудниками бобруйской милиции автомашина была обнаружена в технически исправном состоянии недалеко от дома, в котором живет автовладелец.

По подозрению в совершении угона милиционеры задержали 22-летнего парня. Он пояснил, что употребил спиртные напитки и захотел прокатиться. Автомобиль был не заперт, а в замке зажигания находились ключи.

Далеко уехать он не смог по причине того, что машина заглохла. Оставшись на месте происшествия, горе-угонщик просто уснул в машине, в которой и был обнаружен подъехавшими сотрудниками милиции и владельцем автомашины.

Задержанный ранее неоднократно был судим за кражи. Сейчас нигде не работает и не имеет определенного места жительства. Следователями его действиям дана правовая оценка и возбуждено уголовное дело.