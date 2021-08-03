Бобруйчанин выращивал коноплю в квартире

Сотрудники отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Бобруйского горисполкома задержали 35-летнего бобруйчанина, который по месту жительства оборудовал помещение, специально приспособленное для выращивания конопли. Об этом сообщает Татьяна Горбанюк, официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома.

Как рассказал оперативный работник подразделения, в помещении были обнаружены приспособления для освещения и вентиляции, удобрения, грунт, марихуана, семена конопли, кулеры и 2 горшка с растением конопли. Задержанный пояснил, что коноплю выращивал для собственного потребления. Данный гражданин нигде не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Следователями дана правовая оценка действиям мужчины, возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств. Данное преступление предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.