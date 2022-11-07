Бобруйчанин Владислав Стамплевский занял 3 место на VI областном конкурсе профмастерства

В Могилевской области 30 сентября прошел VI областной конкурс профессионального мастерства, который собрал представителей со всего Приднепровского края. Он был организован управлением жилищно-коммунального хозяйства Могилёвского облисполкома и областной организацией Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий.

На пути к победе участники соревнований демонстрировали знания правил дорожного движения, устройства и технического обслуживания автомобилей, а также демонстрировали навыки управления спецтехникой. Участники конкурса также познакомились с образцом современной коммунальной техники отечественного производства.

По результатам областных соревнований бобруйчанин Владислав Стамплевский, водитель мусоровоза ОАО «Спецавтопредприятие» завоевал III место.

Победители соревнований получили дипломы, денежные премии и ценные подарки. Кроме того, председатель Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Павел Жуйков отметил, что руководителям организаций, чьи сотрудники одержали победу, рекомендовано установить надбавки к тарифным окладам за профессиональное мастерство.

3 ноября директор бобруйского предприятия Валерий Каменко в присутствии коллег поздравил 36-летнего работника с заслуженной победой и вручил ключи от новоприобретенной машины производства «МАЗ» с задней загрузкой для его дальнейшей работы на ней.

«Нами был выбран один из молодых, опытных водителей для участия. На предприятии он работает более двух лет. Мы оказываем услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, и у нас каждый работник выполняет свои обязанности должным образом. Мы стремимся, чтобы город Бобруйск ежедневно становился чище и краше. Наш девиз – мы за чистый город!», – рассказал в общении с корреспондентом Bobrlife Валерий Каменко, директор ОАО «Спецавтопредприятие».

– Это, конечно, было необычно и интересно. Приятно удивлен, что именно меня выбрали для участия. На соревнования было очень интересно. Конкурс собрал более 15 человек из разных городов области. Несмотря на это, я переборол свой страх и смог получить третье место. Сегодня мне вручили ключи от новой спецтехники. Я рад работать на этой машине, благодарен, что мне доверили водить ее, – поделился Владислав Стамплевский.

Виктор ЧАБАН, фото автора.