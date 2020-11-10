Бобруйчанин в своем доме выращивал коноплю. Изъято почти 4,8 кг марихуаны

7 ноября в Бобруйске оперативниками наркоконтроля пресечена деятельность 36-летнего бобруйчанина, который в своем доме и на приусадебном участке выращивал коноплю.

В ходе осмотра обнаружено помещение, специально приспособленное для выращивания указанного наркосодержащего растения. Всего обнаружено и изъято 4,8 кг марихуаны, 9 горшков с растением конопли, удобрение, грунт, приборы освещения и система полива.

По факту незаконного оборота наркотических средств следователями возбуждено уголовное дело.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление фактов реализации марихуаны и лиц, причастных к противоправной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков.