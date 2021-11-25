Бобруйчанин украл реквизиты карты коллеги для оплаты покупок в онлайн-игре

Бобруйчанин сфотографировал банковскую карту коллеги по работе и использовал ее данные в онлайн-игре, сообщает Telegram-канал пресс-службы МВД.

Недавно с заявлением в милицию обратился 63-летний житель Бобруйска: у мужчины с банковской карты похитили Br2,5 тыс. Оперативники по противодействию киберпреступности установили, что к преступлению причастен 24-летний коллега заявителя. "Молодой человек воспользовался отсутствием мужчины на рабочем месте: нашел в его сумке карту, сфотографировал и положил на место, - рассказали правоохранители. - Полученные данные он привязал к своему аккаунту в онлайн-игре и около 2 месяцев расплачивался за предлагаемые в ней услуги и товары".

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело за хищение денежных средств, совершенное путем модификации компьютерной информации.