В минувшее воскресенье в Могилеве прошел III Международный фестиваль-конкурс «Музыка в сердце», который собрал талантливых детей из Беларуси, а также ближнего и дальнего зарубежья. Организатором фестиваля выступил продюсерский центр «Аванти» при поддержке Белорусского союза музыкальных деятелей. Конкурсантов оценивало профессиональное жюри.

Мероприятие прошло в онлайн-формате. Участники продемонстрировали свое творчество в пяти номинациях: вокальное, хореографическое, инструментальное, театральное и изобразительное искусство.

Учащийся Бобруйской районной детской школы искусств Евгений Мосейчук представил Бобруйщину в номинации «инструментальное исполнительство».

В своей номинации «соло 8-10 лет» Евгений стал лауреатом II степени. Юный исполнитель принимал участие в международном конкурсе впервые, и достойно сдал свой серьезный экзамен.

За профессиональное мастерство и высокий уровень подготовки победителя международного конкурса учитель Елена Зезюн награждена дипломом «Лучший педагог». Диплома «Лучший концертмейстер» удостоена Виктория Потапенко.