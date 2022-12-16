Бобруйчанин спрашивает, как с сестрой поделить дом

Сергей Суровец озвучил такую проблему: «У меня с сестрой по одной второй доли в праве собственности на жилой дом, который нам достался после смерти бабушки. Сестра прислала мне уведомление, в котором предлагает мне купить ее половину за 6000 долларов США, а иначе продаст любому желающему гражданину. Я отказался от приобретения ее доли и предложил продать весь дом, а денежные средства разделить поровну. Сестра не согласна ждать, пока найдется покупатель на весь дом. Правомерно ли она поступает? Может ли она продать свою половину, если дом реально не разделен на части?»

Отвечает адвокат специализированной юридической консультации по гражданским и экономическим делам Бобруйска «Цивилист» Светлана Романенко:

– Главное, о чем следует помнить при продаже доли: другие собственники имеют преимущественное право ее покупки. Это означает, что в первую очередь долю нужно предложить своим сособственникам, что и сделала Ваша сестра, направив письменное извещение. Если Вы проигнорируете предложение сестры, то по истечении месяца со дня извещения она может продать долю любому лицу. При этом при удостоверении договора купли-продажи ей нужно будет подтвердить факт вручения извещения сособственникам. Таким доказательством является свидетельство о передаче заявления, выданного нотариусом. Продать долю постороннему лицу сестра может строго на тех условиях, которые указаны в извещении о продаже доли. Предоставить третьему лицу скидку или, наоборот, увеличить цену продажи она сможет только после очередного уведомления всех сособственников. Если Вы зарегистрированы в жилом доме, то до удостоверения сделки купли-продажи потребуется оформить у нотариуса Ваше согласие на сделку.

В сложившейся ситуации могу рекомендовать следующее: Вам обоим необходимо конструктивно поговорить о продаже дома, сформулировать четко свои предложения, желания для принятия взаимовыгодного решения. В дальнейшем у Вас могут возникнуть конфликтные ситуации с новым собственником, с которым Вам придется решать вопросы о разделе дома, оборудовании дополнительного входа, подвода к дому инженерных систем и коммуникаций, реконструкции, возможно, прибегнув к судебной защите, а эти споры очень длительные, дорогостоящие, и, как правило, сторона может оказаться не совсем довольной принятым по делу решением.