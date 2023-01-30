Бобруйчанин спрашивает, где можно «погулять» с металлоискателем?

В редакцию обратился Евгений. Он подумывает о новом хобби, хочет приобрести металлоискатель: «Где в стране можно легально копать черный металл с металлоискателем без получения разрешения от других лиц? Можно ли копать на незасеянных и заброшенных полях, на местах бывших колхозных мастерских и скотных дворов? Облагается ли доход от такого рода деятельности налогом?»

Что ж, если в лес потянуло со страшной силой, лучше узнать все буквы закона «на берегу». В отделении охраны правопорядка и профилактики УВД Бобруйского горисполкома нам пояснили: «Прежде чем отвечать на эти вопросы, надо понять, кто в Республике Беларусь может заниматься заготовкой черных металлов. Этот вид деятельности предусматривает получение только юридическим лицом соответствующей лицензии на деятельность по заготовке (закупке) лома и отходов черных и цветных металлов в Министерстве промышленности в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. №450 «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Заниматься же поиском (равно заготовкой) с целью получения материальной выгоды без специального на то разрешения (лицензии) физическим лицам запрещено. Такие действия можно квалифицировать как незаконную предпринимательскую деятельность, предусмотренную ст. 13.3 КоАП Республики Беларусь и ст. 233 УК Республики Беларусь. Следовательно, за осуществление указанного вида деятельности предусмот­рено соответствующее налогообложение.

От редакции добавим, что в недрах можно найти не только чермет… Даже если не повезет найти золото императора Франции в Березине, приятную находку в собственном огороде может обнаружить каждый. Что делать в случае, если вы, скажем, копались на грядках и нашли груду золотых монет? Есть Закон «Аб ахове гiсторыка-культурнай спадчыны Рэспублiкi Беларусь». Согласно ему, клад должен быть передан в исполнительные органы власти, такие как ближайший сельсовет, а лучше – районный исполком, где есть управление культуры. Клад можно также передать в музей. Нашедшему будет выплачено вознаграждение после проведения всех необходимых экспертиз.