Бобруйчанин снял деньги с чужой карточки

В первые дни нового года в оперативно-дежурную службу УВД Бобруйского горисполкома поступило сообщение от жительницы Бобруйска о том, что с ее ранее утерянной банковской карточки неизвестное лицо снимает денежные средства. Карточку свою она потеряла накануне, но не заблокировала. На следующий день ей стали приходить SMS-оповещение о снятии денег.

Правоохранителями г. Бобруйска были приняты меры по установлению лица, причастного к хищению денежных средств. Им оказался 45-летний неработающий мужчина. Вместо того, чтобы отнести банковскую карточку в банк, он воспользовался ею в личных целях. В восьми различных торговых объектах он успел рассчитаться за мелкие товары, похитив, таким образом, деньги в сумме 52 рублей.

Сотрудники милиции задержали похитителя по месту жительства, банковская карточка находилась при нем. Бобруйским межрайонным отделом Следственного Комитета дана правовая оценка действиям похитителя. Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем гражданам о мерах сохранности денежных средств и, в частности, банковских карточек.

Помните, если вы потеряли карточку, немедленно заблокируйте ее, обратившись в банк, которому принадлежит банковская карточка. Проявив оперативность, ваши деньги останутся на карточке.